شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يضيف الهدف الثانى للأهلى من "قذيفة" فى مرمى إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل أحمد عبد القادر لاعب الأهلى الهدف الثانى لفريقه في شباك إنبى بالدقيقة 35 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياَ على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: حارس المرمى: علي لطفي،خط الدفاع: علي معلول، محمود متولي، ياسر إبراهيم، محمد هاني،خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، مروان عطية،خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، محمد شريف.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – برونو سافيو – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – شادي حسين – أحمد قندوسي – طاهر محمد.

ودخل إنبى المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: رضا السيد،خط الدفاع: محمد حامد – أحمد كالوشا – على فوزى – مروان داود،خط الوسط: أحمد صبيحة – محمد حمدى – أحمد العجوز – مودى ناصر،خط الهجوم : رفيق كابو – أحمد أمين "أوفا".

ويتواجد على دكة البدالاء: عبد العزيز البلعوطى – إبراهيم جليل – خالد رضا – مصطفى شكشك – عبد الرحمن عماد – سيف الخشاب – محمد عبد العاطى – أحمد عيد – أحمد نادر.

ويحتل فريق الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 53 نقطة من لعب 21 مباراة والفوز في 16 والتعادل في 5 مباريات وعدم الخسارة في أية مباراة، بينما يحتل فريق إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة من لعب 28 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات والتعادل في 6 والخسارة في 12 مباراة.