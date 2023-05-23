شكرا لقرائتكم خبر عن محمد طه حكمًا لمباراة الإسماعيلى والنجوم فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الإسماعيلي و النجوم في دور الـ32 لكأس مصر إلى الحكم محمد طه يعاونه محمد سعيد و محمد عبد الغني و محمد عاطف متولي في اللقاء المقرر إقامته بإستاد الإسماعيلية.

يفقد حمزة الجمل المدير الفننى لفريق الإسماعيلى، 10 لاعبين فى مباراته مع فريق النجوم غدا على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم.

ويغيب عن الإسماعيلى كل من محمد فوزي وباهر المحمدي ومحمود االشبراوى وعبد الرحمن مجدى للإصابة، بالإضافة إلى محمد هاشم للإيقاف، فيما استبعد كلا من سيرجى أكا ومحمد حسن ومحمد الشامى وأحمد مدبولى ومحمد دسوقى.

وجاءت قائمة الإسماعيلى لمباراة النجوم كالتالى: "أحمد عادل عبد المنعم ومحمود كوكو وعبد الله جمال وإياد العسقلانى ومحمد نصر وعصام صبحى وكريم عرفات وحمدى النقاز وأحمد محسن وعماد حمدى ومحمد مخلوف وعمر الوحش ومحمد بيومى وصالح جمعة وعمر الساعى وكريم الديب ومروان حمدى ومحمد عبد السميع وياو أنور وفراس شواط وأبو بكر حمزة".

وطالب حمزة الجمل المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، لاعبى الدراويش بعدم التهاون والتركيز بشكل قوى على إنهاء المباراة مبكرا حتى لا يدخل فى مفاجآت الكأس، وحذر من خطورة فريق النجوم الذى يقدم مستويات كبيرة فى دورة الترقى.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.