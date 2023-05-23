شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين سموحة وفاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى الشوط الأول بين سموحة وفاركو، فى المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

بدأ سموحة مواجهة فاركو بشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: أحمد حكم، شريف رضا، محمد مغربى، أحمد جمال

الوسط: محمود حليمو، مالك بعيو، حسين فيصل، مصطفى سعد ميسى، محمد سعيد

الهجوم: صديق أوجولا

بينما جاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا" .

الدفاع: عزمي غوما، عبد الله بكري، أحمد عوض، جيفرسون إينكادا

الوسط: كينجسلي سوكاري، محمود حمادة، أحمد صغيري

الهجوم: رزقي حمرون، شكري نجيب، عمرو جمال

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفا.

بينما يحتل فاركو المركز السابع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 13 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.