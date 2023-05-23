شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم 23 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 23 / 5 / 2023 العديد من الاخبار الرياضية ن منها أوسوريو يخطط لمنح شباب الزمالك فرصة المشاركة قبل نهاية الموسم.

الزمالك يستعيد أحمد بلحاج أمام طلائع الجيش بعد انتهاء إيقافه

يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خدمات أحمد بلحاج أمام طلائع الجيش في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أوسوريو يحدد موقف جابر والزنارى من الاستمرار مع الزمالك فى نهاية الموسم

ينتظر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الاقتراب أكثر من نهاية الموسم الجارى، من أجل تحديد اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم، نظرًا لعدم الحاجة الفنية لخدماتهم، أو بسبب عدم تقديم المستوى المطلوب منذ انضمامهم لصفوف القلعة الحمراء، لاسيما أن أوسوريو استقر على رحيل لاعب واحد حتى الوقت الحالي، وهو البنيني سامسون أكينولا، الذى لم ينجح في تقديم أوراق اعتماده، كما إنه فشل في اقناع المدرب وكذلك الجمهور بما يقدمه داخل المستطيل الأخضر.

وزير الرياضة يُهنئ سيدات طائرة الزمالك بعد التتويج بلقب أفريقيا للمرة الأولى

هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فريق السيدات بنادى الزمالك للكرة الطائرة بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية للمرة الأولى، عقب تغلبه على فريق الأنابيب الكينى، بنتيجة 3-1 فى الدور النهائى من البطولة الأفريقية للأندية للكرة الطائرة، والتى أقيمت خلال الفترة من 10 - 23 مايو الجارى بمدينة نايل بتونس.

أوسوريو يخطط لمنح شباب الزمالك فرصة المشاركة قبل نهاية الموسم.. بشرط

يخطط الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، لمنح اللاعبين الشباب فرصة المشاركة الفترة المقبلة، وفقًا للاحتياجات الفريق، شرط أن يصل الفريق الأبيض لمركز ثابت بجدول ترتيب الدورى، وتكون المواجهات المتبقية في المسابقة غير مؤثرة على ترتيب الفريق.

فيوتشر والزمالك الأقرب للمشاركة فى الكونفدرالية الموسم المقبل

بات فريقى فيوتشر والزمالك الأقرب للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد أن أحكم فيوتشر قبضته بنسبة كبيرة على المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 51 نقطة، بينما سيطر الفريق الأبيض على المركز الرابع برصيد 47 نقطة حتى الآن.

طائرة الزمالك تحلق فى السماء موسم 2022/2023 محليا و أفريقيا بنتيجة 4/5

شهد موسم 2022/2023 على صعيد الكرة الطائرة فى الزمالك تفوق ملحوظ محليا وأفريقيا بالحصول على 4 بطولات من 5 بطولات فى هذا الموسم، بإستثناء خسارة رجال الطائرة اللقب الأفريقى مؤخرا بتونس فى النهائى.

علاء عبد العال: الداخلية أضاع 7 فرص تهديفية أمام الزمالك.. ولم ألعب بشكل دفاعى

أكد علاء عبد العال المدير الفنى لفريق الداخلية، أن فريقه كان يستحق الفوز أمام نادي الزمالك ضمن مباريات الجولة ال 29 من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتى انتهت بالتعادل الايجابى 1/1 .