الدوري المصري.. الأهلي يتقدم على إنبي بهدفين في شوط أول مثير

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي بتقدم الأحمر بهدفين نظيفين، في المباراة المقامة حاليا على استاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ودخل الأهلي مباراة إنبي متصدرا جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، جمعها من الفوز في 16 لقاء والتعادل بـ5 مواجهات.

بينما إنبي يتواجد في المركز التاسع ولديه 36 نقطة جمعها من الفوز في 10 لقاءات والتعادل خلال 6 مباريات وتلقى 12 هزيمة.

تقدم الأهلي عن طريق مهاجمه محمد شريف في الدقيقة 29 من تسديدة رائعة.

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وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 35 من تسديدة قوية من خارج منطقة جزاء إنبي.

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وبدأ الأهلي مواجهة إنبي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني – علي معلول – محمود متولي – ياسر إبراهيم.

خط الوسط: حمدي فتحي – اليو ديانج – مروان عطية .

الهجوم: بيرسي تاو - أحمد عبد القادر – محمد شريف.