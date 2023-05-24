شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. الأهلى يسيطر على اللقاء ويحافظ على التقدم بثنائية أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلى وإنبى المقامة حالياً باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري والنتيجة تُشير إلى تقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

بدأت المباراة بشكل حماسي من جانب الأهلي بحثاً عن هدف أول عن طريق عبد القادر وبيرسي تاو وسدد معلول أول كرة قوية مرت أعلى العارضة ، قبل أن يبدأ فريق أنبي في الظهور وسط الملعب محاولاً الوصول لمرمى حارس الأهلي.

وشهدت الدقيقة 18 أول خطورة حقيقة على مرمى الأهلي ، بعدما إنطلق أحمد أمين "قُفة" بالكرة ناحية اليمين وسدد كرة قوية تصدى لها على لطفي حارس الأهلي وأنقذ الموقف.

وعاد الأهلي للسيطرة على مجريات الملعب وتناقل ثلاثي الأهلي ، معلول ومحمد شريف وحمدي فتحي الكرة بشكل رائع وسددها الأخير أعلى العارضة بسنتيمترات.

وتعرض محمد هاني لإصابة تلقى على أثرها العلاج ثم واصل المشاركة في اللقاء وواصل الأهلي السيطرة إلى أن سجل الهدف الأول في الدقيقة 30 بعدما أخطأ أحمد صبيحة لاعب انبي وأعاد الكرة ليُسددها شريف في مرمى رضا السيد حارس الفريق البترولي.

الهجوم الأهلاوي لم ينقطع بعد هدف شريف وتواصل إلى أن أخترق أحمد عبد القادر منطقة دفاع انبي وسدد كرة قوية فشل رضا السيد في التعامل معها لتسكن شباكه في الدقيقة 35.

هدأ أداء الأهلي إلى حد ما بعد التقدم بثنائية وأنحصر اللعب وسط الملعب إلى أن انتهى الشوط الأول بتقدم الأحمر بثنائية نظيفة.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي هذا الشوط مُهاجماً بشكل واضح وكاد أحمد عبد القادر وحمدي فتحي يُسجلان هدفاً ثالثاً للمارد الأحمر لكن دفاع الفريق البترولي وحارس مرماه أنقذا الموقف.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة إنبي ، كلاً من :علي لطفي ، محمود متولي ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي ، محمد هاني ، على معلول ، أحمد عبد القادر، مروان عطية ، ديانج ، بيرسي تاو ومحمد شريف. ويجلس على دكة الأهلي في المباراة ، كل من : خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وبرونو سافيو وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ومصطفى شويير. فيما يضم تشكيل إنبى الذي اعلنه تامر مصطفى المدير الفني للفريق ، كلاً من : رضا السيد_ محمد حامد – أحمد كالوشا – على فوزى – مروان داود -أحمد صبيحة – محمد حمدى – أحمد العجوز – مودى ناصر- رفيق كابو وأحمد أمين "أوفا" ويتواجد على دكة بدلاء أنبي ، كلا من : عبد العزيز البلعوطى – إبراهيم جليل – خالد رضا – مصطفى شكشك – عبد الرحمن عماد – سيف الخشاب – محمد عبد العاطى – أحمد عيد – أحمد نادر. ويُدير مباراة الليلة ، طاقم تحكيم بقيادة محمود بسيوني ، وحكم مساعد أول: محمد عبد المجيد وحكم مساعد ثاني: ماجد المليجي وحكم رابع: صبحي العمراوي وحكم فيديو: خالد الغندور ومعه هشام الدسوقي.

ويتربع الاهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.