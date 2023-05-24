شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يحدد موعد اختبارات الناشئين لاختيار مواهب جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس إدارة نادى النصر الرياضي برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق موعد انطلاق اختبارات الناشئين لكرة القدم لسنة 2023 للكشف عن مواهب جديدة.

وتنطلق اختبارات كرة القدم بنادي النصر داخل مقر النادي بمصر الجديدة بداية من 1 يونيو حتى نهاية الشهر من الساعه 8 صباحا للواحدة ظهرا بداية من مواليد من 2015 حتى مواليد 2003.

وتقام الاختبارات تحت إشراف محمد خلف نجم الأهلي والاسماعيلي والمقاولون العرب والنصر السابق والمدير الرياضي لقطاع كرة القدم وعدد من مدربي قطاع الناشئين بالنادي بهدف انتقاء أفضل العناصر وضمهم لصفوف فرق قطاع الناشئين والبراعم