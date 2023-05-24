اخبار الرياضه

منتخب الصالات يواصل الاستعداد لكأس العرب.. وحضور مجلس الجبلاية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يواصل الاستعداد لكأس العرب.. وحضور مجلس الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ومعه عضوا مجلس الإدارة اللواء محمد حلمي مشهور و و محمد أبو الوفا المشرف على كرة الصالات ، فى تدريبات منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفه المدير الفنى لمتابعة تجهيز المنتخب قبل السفر إلى لخوض بطولة كأس العرب التى ستقام الشهر المقبل فى جدة.

وعقد جمال علام جلسة مع اللاعبين والجهاز الفنى وأكد لهم على ثقة المجلس فى تحقيق نتائج جيدة خلال مباريات البطولة بالرغم من عملية الاحلال والتجديد التى يشهدها المنتخب فى الوقت الحالى، وطالبهم ببذل أقصى جهد والمنافسة بقوة على لحصد اللقب .

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إسناد رئاسة بعثة منتخب الصالات إلى اللواء حلمي مشهور ،خلال مشاركتهم ببطولة كأس العرب بالسعودية .

348852368_1397304060841276_945013720452703374_n
348999233_569876601890006_5164362549147448260_n
347227170_797239274991724_1249195444580000261_n
347229898_759492572323079_93826924903768264_n
348558526_2995599057239963_6565883360580439484_n

 

348898352_609679261107740_3287445095569207245_n
348907245_104413285995104_227400197572128885_n
348958362_1699015300549662_2448539477772076257_n
348999233_569876601890006_5164362549147448260_n
349007720_1284088845559855_2193824984677035874_n

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا