شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يواصل الاستعداد لكأس العرب.. وحضور مجلس الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ومعه عضوا مجلس الإدارة اللواء محمد حلمي مشهور و و محمد أبو الوفا المشرف على كرة الصالات ، فى تدريبات منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفه المدير الفنى لمتابعة تجهيز المنتخب قبل السفر إلى السعودية لخوض بطولة كأس العرب التى ستقام الشهر المقبل فى جدة.

وعقد جمال علام جلسة مع اللاعبين والجهاز الفنى وأكد لهم على ثقة المجلس فى تحقيق نتائج جيدة خلال مباريات البطولة بالرغم من عملية الاحلال والتجديد التى يشهدها المنتخب فى الوقت الحالى، وطالبهم ببذل أقصى جهد والمنافسة بقوة على لحصد اللقب .

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إسناد رئاسة بعثة منتخب الصالات إلى اللواء حلمي مشهور ،خلال مشاركتهم ببطولة كأس العرب بالسعودية .