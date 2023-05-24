شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل رحلة استعادة لقب الدورى بثنائية فى إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الأهلي إنتصاراته المحلية وحقق فوزاً هاماً على انبي بثنائية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ،الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري ، سجل ثنائية الأهلي ، محمد شريف وأحمد عبد القادر

بهذه النتيجة حافظ الاهلى واصل رحلته في طريق استعادة لقب الدوري ونجح في تأمين قمة بطولة الدورى برصيد 56 نقطة، ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 22 مباراة حقق الفوز فى 17 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة ، فيما توقف رصيد انبي عند 36 نقطة ويحتل المركز العاشر في جدول المسابقة.

وضم تشكيل الأهلي لمباراة إنبي ، كلاً من :علي لطفي ، محمود متولي ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي ، محمد هاني ، على معلول ، أحمد عبد القادر، مروان عطية ، ديانج ، بيرسي تاو ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل إنبى الذي اعلنه تامر مصطفى المدير الفني للفريق ، كلاً من : رضا السيد_ محمد حامد – أحمد كالوشا – على فوزى – مروان داود -أحمد صبيحة – محمد حمدى – أحمد العجوز – مودى ناصر- رفيق كابو وأحمد أمين "أوفا"

وأدار مباراة الليلة ، طاقم تحكيم بقيادة محمود بسيوني ، وحكم مساعد أول: محمد عبد المجيد وحكم مساعد ثاني: ماجد المليجي وحكم رابع: صبحي العمراوي وحكم فيديو: خالد الغندور ومعه هشام الدسوقي.

الشوط الأول

بدأت المباراة بشكل حماسي من جانب الأهلي بحثاً عن هدف أول عن طريق عبد القادر وبيرسي تاو وسدد معلول أول كرة قوية مرت أعلى العارضة ، قبل أن يبدأ فريق أنبي في الظهور وسط الملعب محاولاً الوصول لمرمى حارس الأهلي.

وشهدت الدقيقة 18 أول خطورة حقيقة على مرمى الأهلي ، بعدما إنطلق أحمد أمين "قُفة" بالكرة ناحية اليمين وسدد كرة قوية تصدى لها على لطفي حارس الأهلي وأنقذ الموقف.

وعاد الأهلي للسيطرة على مجريات الملعب وتناقل ثلاثي الأهلي ، معلول ومحمد شريف وحمدي فتحي الكرة بشكل رائع وسددها الأخير أعلى العارضة بسنتيمترات.

وتعرض محمد هاني لإصابة تلقى على أثرها العلاج ثم واصل المشاركة في اللقاء وواصل الأهلي السيطرة إلى أن سجل الهدف الأول في الدقيقة 30 بعدما أخطأ أحمد صبيحة لاعب انبي وأعاد الكرة ليُسددها شريف في مرمى رضا السيد حارس الفريق البترولي.

الهجوم الأهلاوي لم ينقطع بعد هدف شريف وتواصل إلى أن أخترق أحمد عبد القادر منطقة دفاع انبي وسدد كرة قوية فشل رضا السيد في التعامل معها لتسكن شباكه في الدقيقة 35.

هدأ أداء الأهلي إلى حد ما بعد التقدم بثنائية وأنحصر اللعب وسط الملعب إلى أن انتهى الشوط الأول بتقدم الأحمر بثنائية نظيفة.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي هذا الشوط مُهاجماً بشكل واضح وكاد أحمد عبد القادر وحمدي فتحي يُسجلان هدفاً ثالثاً للمارد الأحمر لكن دفاع الفريق البترولي وحارس مرماه أنقذا الموقف.

وأجرى كولر المدير الفني للأهلي تغيير ثلاثي بنزول عمرو السولية بدلاً من حمدي فتحي وأحمد القندوسي بدلاً من بيرسي تاو وأفشة بدلاً من مروان عطية.

وضغط الأهلي بقوة وأهدر لاعبيه فرصة هدف مُحقق بعرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء حيث تمكن قندوسي من السيطرة عليها في مواجهة المرمى ثم اطلق تسديده قوية تصدى لها رضا السيد أنبي بشكل رائعه .

وفي الدقيقة 78 شارك مصطفى شوبير بدلاً من علي لطفي ، وشهدت الدقائق الأخيرة محاولة من الفريقين للتسجيل ولعب أفشة كرة سهلة أمسك بها رضا السيد ، وشارك طاهر محمد طاهر بدلاً من أحمد عبد القادر في الدقيقة وأهدر طاهر فرصة تسجيل هدف ليتواصل الهجوم الأحمر والدفاع من أنبي لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.