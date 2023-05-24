محمد شريف أفضل لاعب فى مباراة الأهلى وإنبى بالدورى

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد شريف لاعب الأهلي على لقب رجل مباراة فريقه أمام انبي التى انتهت منذ قليل وفاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة.

وواصل الأهلي انتصاراته المحلية وحقق فوزاً هاماً على انبي بثنائية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري ، سجل ثنائية الأهلي، محمد شريف وأحمد عبد القادر.

بهذه النتيجة حافظ الأهلى واصل رحلته في طريق استعادة لقب الدوري ونجح في تأمين قمة بطولة الدورى برصيد 56 نقطة، ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 22 مباراة حقق الفوز فى 17 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة ، فيما توقف رصيد انبي عند 36 نقطة ويحتل المركز العاشر في جدول المسابقة.

وضم تشكيل الأهلي لمباراة إنبي ، كلاً من :علي لطفي ، محمود متولي ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي ، محمد هاني ، على معلول ، أحمد عبد القادر، مروان عطية ، ديانج ، بيرسي تاو ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل إنبى الذي اعلنه تامر مصطفى المدير الفني للفريق ، كلاً من : رضا السيد_ محمد حامد – أحمد كالوشا – على فوزى – مروان داود -أحمد صبيحة – محمد حمدى – أحمد العجوز – مودى ناصر- رفيق كابو وأحمد أمين "أوفا"

وأدار مباراة الليلة ، طاقم تحكيم بقيادة محمود بسيوني ، وحكم مساعد أول: محمد عبد المجيد وحكم مساعد ثاني: ماجد المليجي وحكم رابع: صبحي العمراوي وحكم فيديو: خالد الغندور ومعه هشام الدسوقي.