شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يفوز على سموحة بهدف قاتل لمحمود حمادة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق فاركو فى تحقيق فوز قاتل على سموحة بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

سجل محمود حمادة لاعب وسط فاركو هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 93 بعدما استغل كرة مرت من الجميع، ليسددها بقوة بيساره تسكن شباك الهانى سليمان لا تصد ولا ترد.

أنقذ أحمد حكم فرصة هدف محقق من أمام عمرو جمال مهاجم فاركو بعدما منع عمرو جمال من تسجيل الهدف الأول فى الدقيقة 77 فى أخطر فرص اللقاء.

ورد حسين فيصل بتسديدة قوية فى الدقيقة 78 ليتألق محمد سعيد شيكا حارس فاركو ويتصدى للكرة بشكل مميز ليحرم سموحة من هدف مؤكد.

وشهدت الدقيقة 90 اصطدام قوى بين الهانى سليمان وعبد الله بكرى، بعد كرة عرضية حولها عبد الله بكرى فى اتجاه مرمى سموحة لكنها مرت فوق العارضة ليصطدم بالهانى سليمان، قبل أن يخطف محمود حمادة هدف المباراة الوحيد فى الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة، رفع فريق فاركو رصيده إلى 40 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس فى ترتيب جدول الدورى، بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 13 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

فى المقابل يبقى سموحة عند النقطة 35 فى المركز العاشر، بعدما خاض 29 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 33 هدفا.

بدأ سموحة مواجهة فاركو بشكيل مكون من..

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: أحمد حكم، شريف رضا، محمد مغربى، أحمد جمال

الوسط: محمود حليمو، مالك بعيو، حسين فيصل، مصطفى سعد ميسى، محمد سعيد

الهجوم: صديق أوجولا

بينما جاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا" .

الدفاع: عزمي غوما، عبد الله بكري، أحمد عوض، جيفرسون إينكادا

الوسط: كينجسلي سوكاري، محمود حمادة، أحمد صغيري

الهجوم: رزقي حمرون، شكري نجيب، عمرو جمال