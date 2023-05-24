شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى عقب مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم ثلاث مباريات مهمة ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، حيث تلقي أسوان هزيمة أمام البنك الأهلى، فيما تغلب فاركو علي سموحة، ونفس الأمر فاز الأهلى علي انبي.

ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 56 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق الفوز فى 17 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ 42 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الثلاثاء، 23 / 5 / 2023 كالتالي:

جدول الدوري