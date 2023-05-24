شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى عقب مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أقيمت اليوم ثلاث مباريات مهمة ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، حيث تلقي أسوان هزيمة امام البنك الأهلى، فيما تغلب فاركو علي سموحة ، ونفس الامر فاز الأهلى علي انبي.

ولا يزال الكونغولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري في صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 14 هدف بينما اعتلي محمد حمدي مهاجم اسوان المركز الثاني برصيد 11 هدفا منفردا بفارق هدف واحد عن احمد الشيخ صاحب المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري المصري ، بينما جاء محمد شريف مهاجم الأهلي في المركز الرابع برصيد 9 اهداف ، متساويا مع احمد سيد زيزو لاعب الزمالك ، وفي المركز السادس برصيد 8 اهداف كل من سمير فكري وكريم بامبو ورفيق كابو ورزق حمروني وجون اوكلي.

ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 56 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق الفوز فى 17 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ 42 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.