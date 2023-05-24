شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلى وإنبى اليوم فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الأهلي إنتصاراته المحلية وحقق فوزاً هاماً على انبي بثنائية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ،الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري ، سجل ثنائية الأهلي ، محمد شريف وأحمد عبد القادر

بهذه النتيجة حافظ الاهلى واصل رحلته في طريق استعادة لقب الدوري ونجح في تأمين قمة بطولة الدورى برصيد 56 نقطة، ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 22 مباراة حقق الفوز فى 17 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة ، فيما توقف رصيد انبي عند 36 نقطة ويحتل المركز العاشر في جدول المسابقة.

وضم تشكيل الأهلي لمباراة إنبي ، كلاً من :علي لطفي ، محمود متولي ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي ، محمد هاني ، على معلول ، أحمد عبد القادر، مروان عطية ، ديانج ، بيرسي تاو ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل إنبى الذي اعلنه تامر مصطفى المدير الفني للفريق ، كلاً من : رضا السيد_ محمد حامد – أحمد كالوشا – على فوزى – مروان داود -أحمد صبيحة – محمد حمدى – أحمد العجوز – مودى ناصر- رفيق كابو وأحمد أمين "أوفا"

وأدار مباراة الليلة ، طاقم تحكيم بقيادة محمود بسيوني ، وحكم مساعد أول: محمد عبد المجيد وحكم مساعد ثاني: ماجد المليجي وحكم رابع: صبحي العمراوي وحكم فيديو: خالد الغندور ومعه هشام الدسوقي.