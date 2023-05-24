شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 23 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 23 / 5 / 2023 العديد من الأخبار الهامة على رأسها فوز الأهلى على إنبى بثنائية نظيفة، والبنك الأهلى على أسوان بهدفين مقابل هدف فى افتتاحية الجولة الـ29 للدورى، بينما انتهت مباراة سموحه وفاركو بفوز الأخير.

البنك الاهلي يخطف 3 نقاط من أسوان بالفوز 2/1 في الدوري

فاز البنك الأهلي على سوان بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يستعيد أحمد بلحاج أمام طلائع الجيش بعد انتهاء إيقافه

يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خدمات أحمد بلحاج أمام طلائع الجيش في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

قائمة بيراميدز لمواجهة حرس الحدود.. غياب رمضان ودونجا وجبر

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة حرس الحدود في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

رابطة الأندية تُخطر سيراميكا بتعديل موعد مباراة الأهلى فى مؤجلات الجولة 27

تلقى نادي سيراميكا إخطارًا من رابطة الأندية المحترفة، بتعديل موعد لقاء الفريق ضد الأهلي، مساء الاثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

تعديل موعد مباراة الاتحاد وبيراميدز فى الدورى

أخطرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة نادي بيراميدز بتعديل موعد مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري والمؤجلة من الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.