شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 23 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 23 / 5 / 2023 العديد من الأخبار الهامة على رأسها فوز الأهلى على إنبى بثنائية نظيفة، والبنك الأهلى على أسوان بهدفين مقابل هدف فى افتتاحية الجولة الـ29 للدورى، بينما انتهت مباراة سموحه وفاركو بفوز الأخير.

الأهلى يواصل رحلة استعادة لقب الدورى بثنائية فى إنبى

واصل الأهلي إنتصاراته المحلية وحقق فوزاً هاماً على انبي بثنائية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ،الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، سجل ثنائية الأهلي ، محمد شريف وأحمد عبد القادر.

فاركو يفوز على سموحة بهدف قاتل لمحمود حمادة فى الدورى نجح فريق فاركو فى تحقيق فوز قاتل على سموحة بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

البنك الاهلي يخطف 3 نقاط من أسوان بالفوز 2/1 في الدوري

فاز البنك الأهلي على سوان بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يستعيد أحمد بلحاج أمام طلائع الجيش بعد انتهاء إيقافه

يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خدمات أحمد بلحاج أمام طلائع الجيش في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

فيتوريا يحضر مباراة الأهلى و الجهاز المعاون فى لقاء أسوان و البنك

يحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراة الأهلي و إنبي المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

قائمة بيراميدز لمواجهة حرس الحدود.. غياب رمضان ودونجا وجبر

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة حرس الحدود في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

رابطة الأندية تُخطر سيراميكا بتعديل موعد مباراة الأهلى فى مؤجلات الجولة 27

تلقى نادي سيراميكا إخطارًا من رابطة الأندية المحترفة، بتعديل موعد لقاء الفريق ضد الأهلي، مساء الاثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

نور الدين حكمًا لمباراة بيراميدز والحدود وفرحان لفيوتشر وسيراميكا

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة بيراميدز وحرس الحدود ضمن مواجهات الجولة 22 إلى الحكم الدولي إبراهيم نور الدين و محمود كثير و محمد ذكي و أحمد ناجي و محمد علاء هاشم حكم فيديو و هاني العراقي مساعد حكم فيديو.

تعديل موعد مباراة الاتحاد وبيراميدز فى الدورى

أخطرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة نادي بيراميدز بتعديل موعد مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري والمؤجلة من الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.

عودة بعثة منتخب مصر للسيدات لكرة السلة 3x3 بعد تحقيق فضية تاريخية

وصلت فجر اليوم الثلاثاء بعثة منتخب مصر الأول لكرة السلة سيدات 3×3 بعد حصد الميدالية الفضية في بطولة Women's Series العالمية.