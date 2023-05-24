شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 23 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أقيمت اليوم ثلاث مباريات مهمة ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، حيث تلقي أسوان هزيمة امام البنك الأهلى، فيما تغلب فاركو علي سموحة ، ونفس الامر فاز الأهلى علي انبي.

ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 56 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق الفوز فى 17 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ 42 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

ولا يزال الكونغولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري في صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 14 هدف بينما اعتلي محمد حمدي مهاجم اسوان المركز الثاني برصيد 11 هدفا منفردا بفارق هدف واحد عن احمد الشيخ صاحب المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري المصري ، بينما جاء محمد شريف مهاجم الأهلي في المركز الرابع برصيد 9 اهداف ، متساويا مع احمد سيد زيزو لاعب الزمالك ، وفي المركز السادس برصيد 8 اهداف كل من سمير فكري وكريم بامبو ورفيق كابو ورزق حمروني وجون اوكلي.

الأهلى يواصل رحلة استعادة لقب الدورى بثنائية فى إنبى

واصل الأهلي إنتصاراته المحلية وحقق فوزاً هاماً على انبي بثنائية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ،الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري ، سجل ثنائية الأهلي ، محمد شريف وأحمد عبد القادر

بهذه النتيجة حافظ الاهلى واصل رحلته في طريق استعادة لقب الدوري ونجح في تأمين قمة بطولة الدورى برصيد 56 نقطة، ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 22 مباراة حقق الفوز فى 17 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة ، فيما توقف رصيد انبي عند 36 نقطة ويحتل المركز العاشر في جدول المسابقة.

البنك الاهلي يخطف 3 نقاط من أسوان بالفوز 2/1 في الدوري

فاز البنك الأهلي على سوان بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سيطر فريق البنك الاهلي علي احداث المباراة واضاع لاعبوه اكثر من هجمة خطيرة في مقدمتها انفراد كريم بامبو في الدقيقة 10، ورأسية محمد هلال ، ولكن تألق عمرو حسام حارس اسوان حال دون احراز فريق البنك لاي اهداف في الشوط الاول.

فاركو يفوز على سموحة بهدف قاتل لمحمود حمادة فى الدورى

نجح فريق فاركو فى تحقيق فوز قاتل على سموحة بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

سجل محمود حمادة لاعب وسط فاركو هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 93 بعدما استغل كرة مرت من الجميع، ليسددها بقوة بيساره تسكن شباك الهانى سليمان لا تصد ولا ترد.