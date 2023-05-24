شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يهنئ الزمالك بالتتويج بالبطولة الأفريقية للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر على تقديم التهنئة لفريق سيدات الزمالك بعد الفوز ببطولة أفريقيا التى إختتمت مساء الإثنين بتونس.

ومن المقرر أن تغادر بعثة فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك تونس مساء اليوم قادمة إلى القاهرة فجر الأربعاء بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية، بالفوز على الأنابيب الكينى بنتيجة 3/1 فى ختام المسابقة.

ونجح فريق الزمالك، بقيادة مديره الفنى أحمد فتحى، فى مواصلة التألق لتحقيق العلامة الكاملة بالمنافسة بعد التأهل للنهائى على حساب مولودية الجزائر بنتيجة 3/1 فى نصف النهائى.

وفاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالزمالك على الكحول الإثيوبي بنتيجة 3/0 فى دور الـ16 ليتأهل إلى ربع النهائى، ليفوز بعدها على Cns النيجيرى بنتيجة 3/0 ويصعد لمواجهة مولودية الجزائر فى نصف النهائى وهى المواجهة التى حسمها بطل مصر بنتيجة3/1 ويضرب موعدا مع بطل كينيا فى النهائى.

وسبق وتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك بلقب كأس مصر مؤخراً بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 3/1 فى ثانى مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر "زويل".