رفع العقوبة عن فينيسيوس وإغلاق مدرج لفالنسيا في المستايا

المنامة - ياسر ابراهيم - قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد اجتماع دام قرابة 7 ساعات رفع العقوبة عن مهاجم ريال مدريد فينيسيوس مما يعني إمكانية مشاركته في المباراة ضد رايو فايكانو إن احتاج إليه كارلو أنشلوتي.



بالمقابل قررت اللجنة معاقبة نادي فالنسيا بإغلاق مدرج ماريو كمبس في ملعب مستايا والذي صدرت منه الشتائم العنصرية ضد فينيسيوس، وذلك لخمس مباريات.



كما تم تغريم فالنسيا بمبلغ 45 ألف يورو ويمكن لفالنسيا الاستئناف خلال 10 أيام.



وكان فيني طرد في المباراة ضد فالنسيا، لكنه قبل البطاقة الحمراء تعرض للإساءة العنصرية من قبل جماهير الخفافيش.

(بي إن سبورت)

