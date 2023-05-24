بلد الوليد يحقق فوزاً تاريخياً على البطل برشلونة وينعش آماله في البقاء



حقق ريال بلد الوليد فوزاً بقيمة الذهب على ضيفه بطل الدوري برشلونة 3-1 لحساب الجولة 36 من الليغا.



وسجل أهداف بلد الوليد؛ الدانماركي أندرياس كريستنسن مدافع الفريق الكتالوني بالخطأ في مرمى فريقه 2، الكندي سايل لارين من ركلة جزاء 22، والإكوادوري غونزالو بلاتا 73.



فيما وقع على هدف البرسا الوحيد، هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي 84.



وصار رصيد بلد الوليد 38 نقطة في المركز السابع عشر، أما برشلونة المتصدر فتوقف رصيده عند النقطة 85.



وعزز ليفا صدارته لترتيب الهدافين بـ23 هدفاً.



وبالأرقام، خسر برشلونة مباراتين متتاليتين في الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ أكتوبر 2021.



كما تلقى برشلونة 3 أهداف في مباراة واحدة للمرة الثانية في الدوري هذا الموسم بعد المرة الأولى ضد ريال مدريد في أكتوبر 2022.



في حين تلقت شباك برشلونة 7 أهداف في آخر 3 مباريات خاضها في الدوري الإسباني.



(بي إن سبورت)