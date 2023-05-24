شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدورى المصرى اليوم الأربعاء 24 – 5 – 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تٌستكمل اليوم الأربعاء 24 – 5 – 2023، منافسات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، باقامة مباراتين في غاية القوة والإثارة كونهما للمنافساين المباشرين على وصافة الدوري، حيث يلتقي بيراميدز نظيره حرس الحدود، بينما يواجه فيوتشر فريق سيراميكا.





موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود في الدوري اليوم

في اللقاء الأول، يستقبل فريق بيراميدز ضيفه حرس الحدود، على استاد الدفاع الجوي، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، في لقاء سهل نسبيًا للفريق السماوي، وصعب على كتيبة محمد مكي، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.





موعد مباراة فيوتشر وسيراميكا في الدوري المصري اليوم

في اللقاء الثاني، يستدرج فريق فيوتشر، نظيره سيراميكا، على استاد السلام، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، في مباراة صعبة على الفريقين، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.