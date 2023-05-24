شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدورى المصرى اليوم الأربعاء 24 – 5 – 2023 والان مع تفاصيل الخبر
موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود في الدوري اليوم
في اللقاء الأول، يستقبل فريق بيراميدز ضيفه حرس الحدود، على استاد الدفاع الجوي، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، في لقاء سهل نسبيًا للفريق السماوي، وصعب على كتيبة محمد مكي، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
موعد مباراة فيوتشر وسيراميكا في الدوري المصري اليوم
في اللقاء الثاني، يستدرج فريق فيوتشر، نظيره سيراميكا، على استاد السلام، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، في مباراة صعبة على الفريقين، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.
ترتيب هدافي الدوري قبل مباريات اليوم الأربعاء
عزز كريستوفر مابولولو صدارته لترتيب هدافين الدوري المصري الممتاز بتسجيله هدف فريقه الوحيد بمرمى المصري، وسجل مابولولو هدفا في خسارة الاتحاد من المصري بهدفين مقابل هدف على ملعب برج العرب في الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.
ووصل مابولولو للهدف الـ 14 في الدوري هذا الموسم ليبتعد بفارق 4 أهداف عن أحمد الشيخ ومحمد حمدي زكي أقرب ملاحقيه.
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