شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفى يخضع لفحص طبى فى الأهلى بسبب آلام الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، إن علي لطفي حارس مرمى الفريق شعر بآلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة إنبي التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح أن الجهاز الفني فضل استبداله، وأنه سوف يخضع لفحص طبي قبل مران الفريق غدًا الأربعاء لتحديد موقفه.

وواصل الأهلي إنتصاراته المحلية وحقق فوزاً هاماً على انبي بثنائية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري ، سجل ثنائية الأهلي ، محمد شريف وأحمد عبد القادر