شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة يستعين بناشئى غزل المحلة فى مواجهة حرس الحدود بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر رضا شحاتة المدير الفني لفريق غزل المحلة على الاستعانة ببعض لاعبى قطاع الناشئين في مباراة حرس الحدود المقبلة ضمن دور الـ32 من عمر بطولة كأس مصر .

ويعود لاعبى الفريق للتدريبات الجماعية اليوم الأربعاء عقب أنتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني لهم لمدة 24 ساعة منعا للارهاق و الإصابات .

ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر الأحد المقبل في السابعة مساءً باستاد المكس بالإسكندرية.

وعلى صعيد آخر، يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات والتعادل فى 7 مباريات والهزيمة فى 14 مباراة.