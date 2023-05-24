شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: العقوبات الانضباطية تحرم الحكم من التميز فى لقاء الأهلى وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى وإنبى

المسابقة: الدورى المصرى

النتيجة: هدفان مقابل لاشيء لصالح الأهلى

حكم الساحة: محمود بسيوني

مساعد أول: محمد عبد المجيد

مساعد ثان: ماجد المليجي

حكم رابع: صبحى العمراوى

حكام ال VAR: خالد الغندور ، هشام الدسوقي

فى مباراة من المباريات السهلة تحكيميا نتيجة الأداء وفوز الأهلى وعدم وجود اختبارات داخل مناطق الجزاء لم يجد الحكم صعوبة فى إدارتها ولكن يجب أن يطور الحكم من اداءه فى التقدير الصحيح للعقوبات الانضباطية حيث كانت هى مشكلة المباراة وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: الدقيقة 10 كان يجب انذار لاعب إنبى مودى ناصر نتيجة المسك للاعب الأهلى على حدود منطقة الجزاء

الحالة الثانية: فى الدقيقة 14 يرتكب نفس اللاعب المخالفة بتهور مع لاعب الأهلي حمدى فتحى وكان يجب اشهار البطاقة الصفراء وهذا لم يحدث

الحالة الثالثة: إتاحة فرصة جيدة والرجوع للمخالفة والقرار صحيح.

الحكام المساعدون: تعاونوا مع الحكم بشكل جيد فى احتساب الأخطاء والسيطرة على أحداث المباراة نتيجة اليقطة والتمركز الصحيح باستثناء الدقيقة 17 وقرار خاطئ بإشارة من المساعد الأول على خطأ غير صحيح.

حكام ال VAR:ـ لا توجد هناك حالات تستدعى تدخل ال VAR