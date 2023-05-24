شكرا لقرائتكم خبر عن "زوران" يجتمع بمجلس الاتحاد السكندرى اليوم لبحث رغبته فى الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى فى غياب رئيس النادى محمد مصيلحى خلال الساعات القادمة جلسة مع الصربى زوران المدير الفنى للفريق الكروى الأول لعرض رغبته فى الرحيل عن الاتحاد السكندرى، وذلك بسبب ما وصفه بحالة التراخى التى أصابت اللاعبين مؤخرًا وسوء النتائج.

وكانت جلسة جمعت زوران بمحمد مصيلحى رئيس النادى والذى تقدم مؤخرًا باستقالته، قام خلالها زوران بشرح عدد من الأمور والصعوبات التى توجه الجهاز الفنى، إلا أن محمد مصيلحى احتوى زوران وطالبه بالهدوء واقترح قيام المدير الفنى بعقد جلسة مع المجلس فى وجود أحمد عبد المجيد نائب الرئيس.

وقال مصيلحى لـ"زوران": اطمئن كل الأمور تسير فى اتجاه السليم، ولا داعى للقلق، وأن جميع مستحقات الجهاز الفنى جاهزة للصرف.

ومن المنتظر أن تعقد الجلسة صباح اليوم قبل العودة للتدريبات الجماعية عقب الراحة السلبية التى منحها المدير الفنى للاعبين 24 ساعة للاستعداد لمباراة بيراميدز والمقرر لها الاثنين المقبل على استاد الإسكندرية السابعة مساء.