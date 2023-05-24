هل سجد كريستيانو رونالدو بعد هدفه في مباراة النصر والشباب؟

الشارقة - اميمة ياسر -

لفت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار إليه خلال مشاركته في مباراة فريقه النصر ضد الشباب، والتي أقيمت مساء الثلاثاء، في الدوري السعودي.

واحتضن ملعب "الأول بارك" قمة الجولة 28 من دوري روشن، التي شهدت نجاح النصر في قلب الطاولة على الشباب بفوزه بنتيجة 3-2 بعدما كان متأخرا 0-2.

وقاد "الدون" فريقه النصر لانتصار ثمين بعدما سجل هدف الفوز في الدقيقة 59 من تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء.

ولم يحتفل رونالدو كعادته بطريقة "Si" الشهيرة، لكنه ركض للاحتفال مع زملائه خارج أرض الملعب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من تصوير أحد المشجعين بالمدرجات، أثار جدلا واسعا.

وأظهر الفيديو سجود رونالدو على أرض الملعب بين زملائه، الذين تفاجأوا بهذا التصرف وصفقوا له فرحا.

وجاء هذا السجود من لاعب غير مسلم على غير العادة، حيث يعتاد أغلب اللاعبون المسلمون على السجود بعد الأهداف، كشكر لله.

وبدا أن كريستيانو رونالدو تأثر بزملائه المسلمين خلال الأشهر القليلة التي أمضاها في المملكة العربية السعودية منذ انتقاله للنصر في نهاية العام الماضي.