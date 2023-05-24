شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام طلائع الجيش بالدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة مباراة انبى التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري وذلك من أجل الاستعداد لخوض مباراة جديدة أمام الطلائع.

يبدأ فريق الأهلي التحضير لمباراته ضد طلائع الجيش والمؤجلة من الأسبوع الثاني والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، والتي تم تأجيلها لظروف مشاركة الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا وصعوده للمباراة النهائية في البطولة القارية.

واستقر كولر على تطبيق سياسة التدوير بين لاعبيه فى مباريات الدوري المقبلة أمام الطلائع ثم سيراميكا، قبل خوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى.

ويرغب كولر فى منح الفرصة لكل اللاعبين لتجهيزهم فنياً وبدنياً استعداداً للمرحلة الحاسمة من عمر البطولات التى يشارك فيها المارد الأحمر، بجانب منح فرصة للعناصر الأساسية لالتقاط الأنفاس والابتعاد عن الإجهاد من جراء خوض 3 مباريات فى غضون 14 يوماً فقط.

ويغيب محمد الشناوى حارس مرمى الاهلى عن مباراة الطلائع بسبب الإيقاف ثلاثة مباريات بعد الطرد في مباراة سموحة كما يعانى من الإصابة في عضلة السمانة.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام الطلائع

ويستعد الاهلى لمواجهة لمواجهة الطلائع فى الثامنة مساء الجمعة المقبل على ستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والطلائع

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والطلائع فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.