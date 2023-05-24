شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: أداء جيد لـ"بسيونى" ورفاقه بلقاء الأهلى وإنبى والتحكيم المصرى يتألق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكد عادل عقل الخبير التحكيمى ان الدولي محمود بسيونى لم يجد صعوبة في إدارة لقاء الأهلي وانبى الذى أقيم مساء الثلاثاء وانتهى بفوز الأحمر بهدفين دون رد.

أضاف عقل في الاستوديو التحليلي بتليفزيون الخليج 365 ان بسيونى تمتع بشخصية هادئة وأحسن تقدير الأخطاء الفنية في لقاء خالى من العقوبات الانضباطية

كما تحرك بشكل جيد كما ساعدة في السيطرة على اللقاء التزام وطاعة اللاعبين داخل المستطيل الأخضر الى جانب التزام الأجهزة الفنية خارج الخطوط والتي

تعامل معها الحكم الرابع بشكل جيد .

تابع عقل أن الحكم تدخل بالصافرة واحتسب 24 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب وسمح باستمرار اللعب في اكثر من اتاحة فرصه بشكل جيد .

أوضح عادل عقل أن المساعدين ظهرا بيقظة وتمركز جيد وأشارا على 4 حالات تسلل في توقيت مناسب طبقا للبرتوكول وتعاونا مع الحكم في الاخطاء القريبة

منهما طبقا للقانون وكان هناك مراجعة صحيحة من ثنائى الـ"VAR" من خلال التشيك الصامت فى تعاون جيد مع الحكم طبقا للبرتوكول.