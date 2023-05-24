شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يطلب تجهيز مصابى الزمالك قبل مباراة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بتجهيز اللاعبين المصابين في القلعة البيضاء بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة للاطمئنان على حالتهم، قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين من الدورى الممتاز.

ويعانى الزمالك من إصابات عدة في كافة المراكز على رأسها أحمد فتوح الذى ما زالت آلام الظهر تطارده وناصر منسي المصاب بمزق العضلة الضامة ومحمد عبد الشافى ومحمود شبانة اللذان يعانيان من إصابة "الركبة" و عبد الله جمعة وسيف جعفر لمعانتهما من إجهاد العضلة الخلفية.

ويرغب أوسوريو في الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين لحاجته الفنية لك عنصر في الفريق، بسبب ضغط المباريات الذى يمر به الفريق الأبيض في الدورى المصرى، خصوصاً أنه يؤمن بدور كل لاعب فيهم ويرغب في منحهم الفرصة كاملة لإعادة تقييمهم.

في سياق مختلف يعد أوسوريو تقريرًا مفصلاً عن اللاعبين الذين يرحب برحيلهم عن صفوف الزمالك، وذلك مع اقتراب نهاية الموسم، كما سيقوم بتحديد المراكز التي تحتاج لصفقات جديدة، حتي يدعم صفوفه ويتمكن من سد الثغرات التي يعانى منها الفريق الأبيض في الفترة الماضية، والتي أدت لضياع العديد من الألقاب والبطولات.