شكرا لقرائتكم خبر عن سيف تقا يعود للتشكيل الأساسى لفريق سيراميكا أمام فيوتشر بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب التونسى سيف تقا مدافع فريق سيراميكا من العودة للتشكيل الاساسى أمام فيوتشر المباراة المقبلة عقب انتهاء الإيقاف و الشفاء من الإصابة و الظهور بشكل جيد في التدريبات الجماعية .

ويعد سيف تقا من أفضل المدافعين في الدورى الممتاز و كان يعتمد عليه مواطنة معين الشعبانى المدير الفني السابق لفريق سيراميكا في التشكيل الاساسى دائما بسبب قوة اللاعب و خبراته .

ويلتقى فريق سيراميكا مع فيوتشر ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء الموافق 24 مايو الجارى، وتقام المباراة باستاد السلام فى السابعة مساءً.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 13 مباراة والهزيمة في 8 مباريات.