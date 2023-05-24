شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تُغير موعد نهاية الدورى بسبب مؤجلات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطرت رابطة الأندية المحترفة المصرية لتغيير موعد نهاية الدوري من 15 يوليو إلى 25 يوليو المقبل، بسبب مؤجلات النادي الأهلي، والتي بات في حكم الاستحالة نهايته في منتصف يوليو.

ويتبقى للنادي الأهلى 13 مباراة، منها 12 مباراة في الدوري، ومباراة مؤجلة من دور الـ32 في كأس مصر، سيخوض منها مباراتين قبل التوجه لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد وسيتبقى 11 مباراة من الصعب انهائها في الفترة من 22 يونيو إلى 15 يوليو.

وتنظم رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، نهاية الشهر الجاري، حفلا كبير للإعلان على شكل درع الدوري الجديد، المقرر تسليمه للفائز بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

جاء بذلك بعدما اتفقت رابطة الأندية المحترفة مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في تصميم الدروع والكؤوس لتصميم درع جديد لبطولة الدوري الممتاز في الموسم الجاري.

وكشف مسئولو الرابطة أن الفريق الفائز باللقب هذا الموسم، سيحصل على الدرع الجديد، وسيكون للدرع اسم دعائي مثلما يحدث في الدوريات الكبرى، حيث تقوم الرابطة ببيع اسم الدوري وإعلان الراعي الراعي خلال الاحتفالية، وسيكون هناك مسمى لاسم الدرع الجديد للاستفادة منه بشكل تسويقي.