شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات قوية اليوم فى مجموعة بحرى بالقسم الثانى.. أبو قير ودكرنس الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء، 8 مواجهات قوية فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية فى دورى القسم الثانى بين بلدية المحلة مع اتحاد نبروه، المنصورة مع المجد السكندرى، الحمام مهع الهلال بالضبعة، أبو قير للاسمدة مع دكرنس، بايونيرز مع طنطا، الأوليمبى مع كفر الشيخ، المصرى بالسلوم مع جمهورية شبين، سبورتنج مع بروكسى.

يحل فريق طنطا متصدر مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 48 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق بايونيرز صاحب المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة، ويسعى عمرو أنور مدرب فريق طنطا فى مواصلة سكة الانتصارات والعودة بالنقاط الثلاثة للاقتراب أكثر من خطف بطاقة التأهل للدورى الممتاز، فيما يسعى بايونيرز فى الخروج بنتيجة إيجابية لضمان عدم عدم الهبوط للدرجة الثالثة بشكل رسمى.

ويستقبل فريق أبو قير للأسمدة صاحب الوصافة برصيد 47 نقطة، فريق دكرنس صاحب المركز الرابع برصيد 46 نقطة، فى مباراة ستكون نارية وتساوى 6 نقاط، نظرا لفارق النقطة بينهما، ويأمل أيمن المزين مدرب أبو قير للأسمدة فى اقتناص الفوز والثلاث نقاط وإيعاد أحد المنافسين على بطاقة التأهل، فيما يسعى حسام عبد العال مدرب دكرنس فى العودة بالنقاط الثلاثة والتقدم أكثر فى الترتيب ومحاولة اقتناص الصدارة حال سقوط طنطا فى أى مباراة.

ويستضيف فريق بلدية المحلة صاحب المركز الثالث برصيد 46 نقطة، فريق اتحاد نبروه القابع فى المركز الثانى عشر برصثيد 26 نقطة، فى مباراة سهلة نسبيا لأبناء المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف الذى طاب اللاعبين بالقتال على كل النقاط الباقية من أجل مواصلة الضغط لخطف بطاقة العودة للدورى الممتاز، فى المقابل يأمل أبناء نبروه فى تحقيق الفوز لتحسين وضع الفريق فى ترتيب المجموعة.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من المنصورة مع المجد السكندرى، الحمام مع الهلال بالضبعة، الأوليمبى مع كفر الشيخ، المصرى بالسلوم مع جمهورية شبين، سبورتنج مع بروكسى.