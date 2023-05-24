شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستأنف التدريبات الجماعية اليوم استعدادا لمواجهة الحدود فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف لاعبى فريق غزل المحلة التدريبات الجماعية اليوم تحت قيادة رضا شحاتة المدير الفني بدون راحة عقب الهزيمة أمس أمام بيراميدز بثنائية نظيفة ضمن مباريات الجولة التاسعة و العشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

ويسعى رضا شحاتة المدير الفني من تصحيح الأخطاء الدفاعية خلال المران اليوم و الحديث مع اللاعبين على أنهاء الهجمات بشكل جيد و التمكن من أستغلال الفرص المتاحع للتسجيل .

ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر يوم الاحد المقبل الموافق 28 من الشهر الجارى في تمام الساعة السابعة مساءا على ستاد المكس بالإسكندرية .

و على صعيد أخر يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 31 نقطة حيث حقق الفوز في 8 مباريات و التعادل في 7 مباريات و الهزيمة في 14 مباراة .