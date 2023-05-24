كولر يبدأ رحلة استكشاف الطلائع قبل موقعة الدورى

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للنادى الأهلي بقيادة مارسيل كولر على دراسة فريق طلائع الجيش من خلال مشاهدة عدد من مقاطع الفيديو وشرح بعض الأمور الفنية للاعبي الفريق الأحمر في محاضرات فنية بالفيديو، من أجل استكشاف الفريق العسكري ومعرفة أسلوب لعبه وطريقته في التحضير والاستحواذ على اللعب وأهم الأوراق الرابحة في صفوفه من أجل وضع الخطة المناسبة لمباراة الجمعة المقبل.

ويغيب محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي عن مباراة الطلائع بسبب الإيقاف ثلاثة مباريات بعد الطرد في مباراة سموحة كما يعانى من الإصابة في عضلة السمانة.

واستقر كولر على تطبيق سياسة التدوير بين لاعبيه فى مباريات الدوري المقبلة أمام الطلائع ثم سيراميكا، قبل خوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى.

ويرغب كولر فى منح الفرصة لكل اللاعبين لتجهيزهم فنياً وبدنياً استعداداً للمرحلة الحاسمة من عمر البطولات التى يشارك فيها المارد الأحمر، بجانب منح فرصة للعناصر الأساسية لالتقاط الأنفاس والابتعاد عن الإجهاد من جراء خوض 3 مباريات فى غضون 14 يوماً فقط.