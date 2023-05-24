شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يستقر على ضم 8 أهلاوية و3 زملكاوية لمعسكر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، على ضم 8 لاعبين من الأهلي في معسكر المنتخب في معسكر الفراعنة المقبل، والمقرر انطلاقه أحد يومي 9 أو 10 من الشهر المقبل لمواجهة غينيا.

ووقع اختيار فيتوريا على كلا من "محمد الشناوي، ومحمد هاني، ومحمد عبد المنعم، وياسر إبراهيم، ومروان عطية، وحمدي فتحي، وحسين الشحات، ومحمود عبد المنعم كهربا"، فيما استقر المدرب البرتغالي على ضم ثلاثة لاعبين من الزمالك وهم، محمد صبحي وحسام عبد المجيد وأحمد سيد زيزو.

وتلقى اتحاد الكرة المصري خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" بتحديد 14 يونيو المقبل موعدًا لمباراة منتخب مصر أمام غينيا، فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار.

كما تضمن الخطاب إقامة مباراة غينيا فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد جراند مراكش بالمغرب، وأكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، فى وقت سابق، أن معسكر منتخب مصر سينطلق 9 أو 10 يونيو المقبل، استعدادًا لمواجهة غينيا.

ويمتلك منتخب مصر فى رصيده 9 نقاط بعد الفوز الكبير على مالاوي برباعية ليتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات، بينما يأتي منتخب غينيا فى المركز الثاني بنفس الرصيد، يليه منتخب إثيوبيا فى المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم مالاوي فى المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد.