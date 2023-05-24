شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتحدى سيراميكا لمواصلة الصراع على المركز الثانى بالدورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق فيوتشر، نظيره سيراميكا، على استاد السلام، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، في مباراة صعبة على الفريقين، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

يحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 27 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 12 مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 16.

في المقابل يحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 13 مباراة والهزيمة في 8 مباريات.

وعكف علي ماهر، على وضع حلول عاجلة لأزمة إهدار الفرص التى يعاني منها الفريق مؤخراً، وطالب لاعبي فيوتشر بضرورة استغلال كل فرصة وعدم التسرع فى إنهاء الهجمات، والتركيز على اللمسة الأخيرة لعدم تكرار سيناريو المباريات الماضية، التى شهدت إهدار الكثير من الفرص من لاعبى الفريق.

يدخل سيراميكا اللقاء بمعنويات وشكل مختلف مع مدربه الجديد حلمى طولان الذى قرر وضع لائحة تحفيزية جديدة للاعبين قبل مواجهة فيوتشر، لحصد أكبر عدد من النقاط فى المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.