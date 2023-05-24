شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخشى اليوم مفاجآت النجوم فى دور الـ32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الإسماعيلى فى السادسة مساء اليوم الأربعاء، فريق النجوم على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم.

يدخل فريق الإسماعيلى بمعنويات عالية بعد الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى.

وطالب حمزة الجمل المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، لاعبى الدراويش بعدم التهاون والتركيز بشكل قوى على إنهاء المباراة مبكرا حتى لا يدخل فى مفاجآت الكأس، وحذر من خطورة فريق النجوم الذى يقدم مستويات كبيرة فى دورة الترقى.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.

فى المقابل، يسعى أحمد عيد عبد الملك المدير الفنى لفريق النجوم، إلى تحقيق المفاجأة والإطاحة بالإسماعيلى من كأس مصر ومواصلة المفاجآت والتأهل لدور الـ16، وطالب اللاعبين بضرورة استغلال الفرص التى تتيح لهم أمام الدراويش.

ويدخل النجوم المباراة بمعنويات منخفضة بعد الهزيمة من اتحاد الشرطة بهدف نظيف فى آخر مباراة له فى دورة الترقي، الذى يحتل خلالها المركز الثانى برصيد 10 نقاط خلف المتصدر اتحاد الشرطة، ويتبقى جولة واحدة على نهاية دورة الترقى بمجموعة القاهرة.