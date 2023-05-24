شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسافر للمغرب لخوض نهائى إفريقيا أمام الوداد بطائرة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على السفر إلى المغرب بطائرة خاصة استعدادا لمواجهة الوداد الرياضي يوم 11 يونيو المقبل في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، من أجل توفير كل عوامل الراحة والهدوء للبعثة الحمراء قبل خوض المباراة النهائية في النهائي القاري.

ويخوض فريق الأهلي ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 4 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي قبل السفر بعدها بأيام إلى المغرب لخوض مباراة الإياب على ملعب مركب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، حيث ينوي مسئولي القلعة الحمراء السفر إلى المغرب قبل موعد المباراة بعدة أيام للتعود على الأجواء في الأراضي المغربية.

وجاء التفكير داخل الأهلي في توفير طائرة خاصة من أجل تهيئة كل الأجواء المحيطة ببعثة الفريق الأحمر، من أجل تحقيق اللقب الإفريقي واستعادة اللقب الغائب عن قلعة الجزيرة في النسخة الأخيرة، في ظل بحث إدارة الأهلي عن التتويج بالنجمة الحادية عشرة في تاريخ النادي.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس، والفوز بهدف دون رد في مباراة العودة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وتأهل الوداد إلى النهائي بعد التعادل السلبي مع صن داونز في المغرب والتعادل الإيجابي 2/2 فى جنوب أفريقيا، مستفيدًا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.

وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، وتأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.