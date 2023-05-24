شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه حرس الحدود الجريح للحفاظ على وصافة الدورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق بيراميدز ضيفه حرس الحدود، على استاد الدفاع الجوي، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، في لقاء سهل نسبيًا للفريق السماوي، وصعب على كتيبة محمد مكي، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 52 نقطة فى المركز الثانى لجدول الترتيب، بعد فوزه الأخير على غزل المحلة، حيث جمعها من 26 مباراة، حقق الانتصار 15 مرة، وتعادل 7 مرات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 40 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا.

في المقابل يُعاني حرس الحدود في مسابقة الدوري المصري حيث يحتل المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة، جمعها من 6 فوز و7 تعادلات و16 هزيمة".

ويدرس البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز خوض لقاء الحرس بنفس التشكيل الذى اعتمد عليه مؤخرًا والمكون من حراسة المرمى: "أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي،خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى - رمضان صبحي،خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف".

على الجهة الأخرى، يفقد الحرس خدمات مصطفى جمال لاعب الوسط الذى تعرض للطرد في مباراة الإسماعيلي الأخيرة، ويبحث مكي تعويضه باللاعب أحمد داوودا، ليكون التشكيل الأقرب لخوض اللقاء كالتالي: " وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي: "الحارس: محمد فوزي، والدفاع: محمد رضا، خالد سامي، محمود بن والي، أحمد شديد قناوي، والوسط: مصطفى جمال، أحمد فيلكس، حامد الجابري، الهجوم: مصطفى زيكو، فالنتين أودو، وإسلام جمال".