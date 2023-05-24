شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى قبل مباريات اليوم.. طنطا متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق طنطا صدارة ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 48 نقطة متفوقا على فريق أبو قير للأسمدة صاحب الوصافة برصيد 47 نقطة، يليه الثنائى بلدية المحلة ودكرنس بـ46 نقطة، ثم جمهورية شبين فى المركز الخامس برصيد 45 نقطة، بعد مرور 26 أسبوعا من دورى القسم الثانى.





ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مباريات الجولة السابعة والعشرين..1 طنطا 48 نقطة

2 أبو قير للأسمدة 47 نقطة

3 بلدية المحلة 46 نقطة

4 دكرنس 46 نقطة

5 جمهورية شبين 45 نقطة

6 بروكسى ورك 40 نقطة

7 كفر الشيخ 40 نقطة

8 المنصورة 37 نقطة

9 الأوليمبى 34 نقطة

10 الحمام 32 نقطة

11 سبورتنج 28 نقطة

12 اتحاد نبروه 26 نقطة

13 المجد السكندرى 24 نقطة

14 الهلال بالضبعة 22 نقطة

15 بايونيرز 18 نقطة

16 المصرى بالسلوم 12 نقطة

يحل فريق طنطا متصدر مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 48 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق بايونيرز صاحب المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة، ويسعى عمرو أنور مدرب فريق طنطا فى مواصلة سكة الانتصارات والعودة بالنقاط الثلاثة للاقتراب أكثر من خطف بطاقة التأهل للدورى الممتاز، فيما يسعى بايونيرز فى الخروج بنتيجة إيجابية لضمان عدم عدم الهبوط للدرجة الثالثة بشكل رسمى.

ويستقبل فريق أبو قير للأسمدة صاحب الوصافة برصيد 47 نقطة، فريق دكرنس صاحب المركز الرابع برصيد 46 نقطة، فى مباراة ستكون نارية وتساوى 6 نقاط، نظرا لفارق النقطة بينهما، ويأمل أيمن المزين مدرب أبو قير للأسمدة فى اقتناص الفوز والثلاث نقاط وإيعاد أحد المنافسين على بطاقة التأهل، فيما يسعى حسام عبد العال مدرب دكرنس فى العودة بالنقاط الثلاثة والتقدم أكثر فى الترتيب ومحاولة اقتناص الصدارة حال سقوط طنطا فى أى مباراة.

ويستضيف فريق بلدية المحلة صاحب المركز الثالث برصيد 46 نقطة، فريق اتحاد نبروه القابع فى المركز الثانى عشر برصثيد 26 نقطة، فى مباراة سهلة نسبيا لأبناء المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف الذى طاب اللاعبين بالقتال على كل النقاط الباقية من أجل مواصلة الضغط لخطف بطاقة العودة للدورى الممتاز، فى المقابل يأمل أبناء نبروه فى تحقيق الفوز لتحسين وضع الفريق فى ترتيب المجموعة.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من المنصورة مع المجد السكندرى، الحمام مع الهلال بالضبعة، الأوليمبى مع كفر الشيخ، المصرى بالسلوم مع جمهورية شبين، سبورتنج مع بروكسى.