شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان فى ختام الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وسقط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى فخ التعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام مضيفه الداخلية، فى اللقاء الذى أقيم فى الجولة 29 من عمر الدورى المصرى، وشهد إهدار الزمالك ضربة جزاء وإلغاء هدفًا بداعى التسلل.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 47 فى المركز الرابع، فى حين رفع الداخلية رصيده للنقطة 28 فى المركز 16 بفارق الأهداف خلف البنك الاهلى آخر الناجيين من الهبوط.

فى المقابل عقد على ماهر، المدير الفنى لفريق فيوتشر، جلسة خاصة مع لاعبى الفريق، على هامش التدريبات استعدادا لمواجهة سيراميكا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى.

وطالب على ماهر لاعبى فيوتشر بضرورة استعادة مسار الانتصارات والفوز في اللقاء المرتقب لاستعادة وصافة الدوري التي خطفها بيراميدز مؤخرا بعد الفوز على المحلة، ليتقدم إلى المركز الثاني برصيد 52 نقطة بفارق نقطة واحدة عن فيوتشر.

مواعيد مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز..

الأربعاء

فيوتشر & سيراميكا..9.30 مساءً

بيراميدز & حرس الحدود..9.30 مساءً "مؤجلة من الجولة 22"

القناة الناقلة لمباريات الدورى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري مع وجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية فى الاستوديو التحليلى.