شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان فى ختام الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تختتم، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وسقط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى فخ التعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام مضيفه الداخلية، فى اللقاء الذى أقيم فى الجولة 29 من عمر الدورى المصرى، وشهد إهدار الزمالك ضربة جزاء وإلغاء هدفًا بداعى التسلل.
ورفع الزمالك رصيده للنقطة 47 فى المركز الرابع، فى حين رفع الداخلية رصيده للنقطة 28 فى المركز 16 بفارق الأهداف خلف البنك الاهلى آخر الناجيين من الهبوط.
مواعيد مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز..
الأربعاء
فيوتشر & سيراميكا..9.30 مساءً
بيراميدز & حرس الحدود..9.30 مساءً "مؤجلة من الجولة 22"
القناة الناقلة لمباريات الدورى
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري مع وجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية فى الاستوديو التحليلى.
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