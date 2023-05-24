فاركو يدرس عرضا مبدئيا من الأهلى للتعاقد مع عبد الله بكرى فى الصيف

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القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو نادى فاركو عرضا مبدئيا من النادى الأهلى للحصول على خدمات عبد الله بكرى مدافع الفريق الأول لكرة القم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفتح مسئولو فاركو ملف التعاقدات الصيفية بعد الاطمئنان على مسيرة فريق الكرة بالدورى الممتاز، ورفض فاركو الاستغناء عن أى لاعب الموسم الحالى بسبب أزمة إيقاف القيد التى عانى منها.

ويرغب مسئولو الأهلى فى التعاقد مع عبد الله بكرى لتدعيم الخطوط الخلفية للمارد الأحمر فى الميركاتو الصيفى المقبل بناء على رغبة السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق.

ويتألق عبد الله بكرى فى قيادة دفاع فاركو، حيث يؤدى اللاعب مباريات متميزة، وكان اللاعب صاحب الـ28 عاماً هدفاً للأهلى قبل انتقاله لبيراميدز لكن الصفقة فشلت.

وارتدى عبد الله بكرى العديد من قمصان الأندية يأتى فى مقدمتهم وادى دجلة وحلوان ثم نبروه ثم انتقال إلى صفوف سموحة السكندري ومنه إلى بيراميدز.

ويستعد فاركو لمواجهة سيراميكا المقرر لها السابعة مساء الجمعة 2 يونيو المقبل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل فاركو المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 13 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.