شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو استعداداته لمواجهة طلائع الجيش بعدما تعادل فى آخر ظهور له بالدورى مع الداخلية بهدف لكل فريق باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

طالب الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بتجهيز اللاعبين المصابين فى القلعة البيضاء بالتنسيق مع الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة للاطمئنان على حالتهم، قبل مواجهة طلائع الجيش.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.