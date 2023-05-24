موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر بعد غد الجمعة على استاد الكلية الحربية، والمؤجلة من الأسبوع الثانى والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى، حيث تقام المباراة فى الثامنة مساء الجمعة.

وفاز الأهلى على إنبى بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما أمس الثلاثاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى، سجل ثنائية الأهلى محمد شريف وأحمد عبد القادر.





موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى

يستعد الأهلى لمواجهة لمواجهة الطلائع فى الثامنة مساء غد الجمعة على استاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.



القناة الناقلة لمباراة الأهلى وطلائع الجيش القناة الناقلة لمباراة الأهلى وطلائع الجيش وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والطلائع فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

تصريحات كولر بعد مباراة إنبي

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على إنبي، ضمن منافسات الجولة الـ29 في بطولة الدوري الممتاز، كما أبدى تحفظه على نتيجة المباراة، مؤكدًا أن الفريق أتيحت له أكثر من فرصة لتسجيل أكثر من هدف ومضاعفة النتيجة.

وأوضح كولر أن قائمة الفريق تضم لاعبين مميزين، وأنه يحاول اختيار التشكيل، ويحاول منح بعض اللاعبين راحة إذا استشعر خطورة على أي لاعب من المشاركين في المباريات.

وأضاف: لا أستطيع أن أدفع بلاعب غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة من بداية المباراة، ولكن يتم الدفع به في الوقت المناسب، كما نقوم بتنفيذ سياسة التدوير خلال المباريات من خلال إشراك جميع اللاعبين، ولا يوجد لديَّ مسمى لاعب أساسي.

وأكد كولر أنه لا يستطيع أن يحدد من يشارك في المباراة المقبلة، وأنه من المهم أن يرى رغبة من اللاعبين الذين لم يشاركوا للحصول على فرصة خلال المباريات الرسمية من خلال أدائهم في التدريبات، وقد يكون هناك تعديلات في التشكيل لكن وفقًا لظروف كل مباراة.

وأشار المدير الفني إلى أنه يسعى إلى علاج ظاهرة إهدار الفرص، وأن هذا الأمر يحتاج إلى التركيز والعمل المضاعف.