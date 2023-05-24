شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يتمسك بالحصول على فرصة فى حراسة مرمى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بالحصول على فرصة فى حماية عرين الفريق الأبيض، بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسى طوال المباريات الماضية باستثناء لقاء بروكسى بكأس مصر الذى شارك فيه على حساب زميله محمد صبحى.

واستفسر محمد عواد من مدربه محمد عبد المنصف عن سبب ابتعاده عن التشكيل الأساسى للفريق الأبيض، خصوصاً أنه مقتنع بعدم تقصيره في المباريات التي شارك فيها وقدم مستويات جيدة ليطالبه "أوسة" بالاجتهاد أكثر في التدريبات حتى يعود أساسياً مرة أخرى.

في سياق مختلف طالب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بتجهيز اللاعبين المصابين في القلعة البيضاء بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة للاطمئنان على حالتهم، قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين من الدورى الممتاز.

ويعانى الزمالك من إصابات عدة في كل المراكز على رأسها أحمد فتوح الذى ما زالت آلام الظهر تطارده وناصر منسي المصاب بمزق العضلة الضامة ومحمد عبد الشافى ومحمود شبانة اللذان يعانيان من إصابة "الركبة" و عبد الله جمعة وسيف جعفر لمعانتهما من إجهاد العضلة الخلفية.

ويرغب أوسوريو في الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين لحاجته الفنية لك عنصر في الفريق، بسبب ضغط المباريات الذى يمر به الفريق الأبيض في الدورى المصرى، خصوصاً أنه يؤمن بدور كل لاعب فيهم ويرغب في منحهم الفرصة كاملة لإعادة تقييمهم.