شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعيد فحص كهربا والشحات وعبد المنعم قبل مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيد الجهاز الطبى للنادى الأهلى بقيادة أحمد أبو عبلة فحص الثلاثى محمود كهربا وحسين الشحات ومحمد عبد المنعم لاعبى الفريق للوقوف على حالتهم قبل مواجهة الطلائع بالدورى.

وغاب الثلاثى عن مباراة الأهلى وإنبى الأخيرة، حيث يعانى كهربا من ألم عضلى وإجهاد من جراء توالى مشاركاته الأفريقية مع المارد الأحمر، فيما يعانى حسين الشحات من إجهاد في السمانة بينما يعانى محمد عبد المنعم من كدمة في كاحل القدم.

ويستعد الأهلى لمواجهة لمواجهة الطلائع فى الثامنة مساء الجمعة المقبل على استاد الكلية الحربية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

واستقر كولر على تطبيق سياسة التدوير بين لاعبيه فى مباريات الدورى المقبلة أمام الطلائع ثم سيراميكا، قبل خوض مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى.

ويرغب كولر فى منح الفرصة لكل اللاعبين لتجهيزهم فنياً وبدنياً استعداداً للمرحلة الحاسمة من عمر البطولات التى يشارك فيها المارد الأحمر، بجانب منح فرصة للعناصر الأساسية لالتقاط الأنفاس والابتعاد عن الإجهاد من جراء خوض 3 مباريات فى غضون 14 يوماً فقط.

ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 56 نقطة، ومازالت لديه 7 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 22 مباراة حقق الفوز فى 17 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ42 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.