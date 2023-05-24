شكرا لقرائتكم خبر عن رجال سلة الأهلى يواجه استاد مالى اليوم فى نصف نهائى بطولة BAL3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الأربعاء عندما يلتقي نظيره فريق استاد مالى، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات الدور نصف النهائى لبطولة أفريقيا للأندية BAL3.

من المقرر أن تنطلق المباراة فى التاسعة والنصف مساء اليوم، ويسعى الأهلى للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز وبلوغ المباراة النهائية.

وخاض الفريق مرانا قويا استعدادا للمباراة، حيث حرص الإسبانى أوجستى بوش المدير الفنى على عقد محاضرة للاعبين شرح خلالها العديد من الجوانب المتعلقة باللقاء.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية وفقا للبرنامج التدريبى الذى وضعه الجهاز الفنى، قبل الانتقال لتنفيذ الجوانب الخططية داخل الصالة المغطاة في إطار تجهيز الجميع للمباراة بالشكل المناسب.

وتأهل فريق رجال سلة الأهلي إلى مباراة نصف النهائي، بعد الفوز على فريق ريج الرواندي بنتيجة 94-77 في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة كيجالي أرينا مساء السبت الماضي.