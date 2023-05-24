شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يمنح لاعبى سموحة راحة 48 ساعة بعد السقوط أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة بعد الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى.

ويبدأ فريق سموحة الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل، بمشاركة كل اللاعبين باستثناء حسام حسن مهاجم الفريق الذى مازال يواصل برنامجه التأهيلى بعد فك الجبس من قدمه بعد إصابته بكسر في شظية القدم خلال مباراة غزل المحلة.

وهدد أحمد سامى بعض اللاعبين بإحالتهم إلى دكة البدلاء بعد الأداء السيئ الذى ظهروا عليه أمام فاركو، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز خلال المباريات المقبلة من أجل تجميع النقاط وإنهاء بطولة الدورى فى مركز متقدم خاصة مع انتفاضة فرق المؤخرة فى الجدول.

وسقط فريق سموحة أمام فريق فاركو بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

سجل محمود حمادة لاعب وسط فاركو هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 93 بعدما استغل كرة مرت من الجميع، ليسددها بقوة بيساره تسكن شباك الهانى سليمان.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 33 هدفا.