الزمالك يعلن تعافى أحمد فتوح ومشاركته فى التدريبات الجماعية

القاهرة - سامية سيد - تعافى أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من إصابة الضهر التى لحقت به طوال الفترة الماضية ومنعته من المشاركة في مباريات الفريق الأبيض.

وانتظم اللاعب فى التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، بعد تماثله للشفاء.

ويستعيد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خدمات أحمد بلحاج أمام طلائع الجيش في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويعود بلحاج إلى صفوف الزمالك بعد انتهاء إيقافه نتيجة تراكم البطاقات الصفراء والذى تسبب فى غيابه عن المباراة الماضية أمام الداخلية وأقيمت بالأمس ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.