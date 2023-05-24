شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتحدث مع نجوم الأهلى اليوم عن ظاهرة إهدار الفرص السهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى اجتماعاً مع لاعبيه قبل بداية مران اليوم الأربعاء، للحديث عن أخطاء مباراة إنبى التى فاز فيها المارد الأحمر بهدفين دون رد وشهدت إهدار فرص سهلة بالجملة أمام المرمى.

ويرغب كولر في تحذير لاعبيه من خطورة استمرار هذه الظاهرة قبل المباراة المرتقبة أمام الوداد المغربى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها 4 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولى وهو اللقاء الذى يطمح فيه الأهلى لتحقيق فوز كبير لتسهيل مهمة مباراة الإياب في المغرب لضمان التتويج باللقب.

وتفنن أحمد عبد القادر وحمدى فتحى لاعبا الاهلى في إهدار الفرص السهلة أمام المرمى في مباراة انبى.

وكان الأهلي قد تغلب على إنبي بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ29 في بطولة الدوري الممتاز سجلهما محمد شريف وأحمد عبد القادر.

ويستعد الأهلى لمواجهة لمواجهة الطلائع فى الثامنة مساء الجمعة المقبل على استاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

واستقر كولر على تطبيق سياسة التدوير بين لاعبيه فى مباريات الدوري المقبلة أمام الطلائع ثم سيراميكا، قبل خوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى.

ويرغب كولر فى منح الفرصة لكل اللاعبين لتجهيزهم فنياً وبدنياً استعداداً للمرحلة الحاسمة من عمر البطولات التى يشارك فيها المارد الأحمر، بجانب منح فرصة للعناصر الأساسية لالتقاط الأنفاس والابتعاد عن الإجهاد من جراء خوض 3 مباريات فى غضون 14 يوماً فقط.

ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 56 نقطة، ومازالت لديه 7 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 22 مباراة حقق الفوز فى 17 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ42 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.